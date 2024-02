Influencer poseert in lingerie en toont haar échte lichaam: “Bedankt om dit te delen!” (foto’s)

Voor een aardige portie body positivity ben je bij Izzie Rodgers aan het juiste adres!

Met maar liefst 240.000 volgers doet Izzie het énorm goed op Instagram. Bij haar steevast geen bewerkte foto’s, maar puur natuur. En dat weten haar fans zeker te smaken. Recent pakte de dame uit met onderstaande fotoalbums. Ook nu weer zien we Izzie op realistische wijze in lingerie poseren. En over die lingerie gesproken: de vrouw is vol lof over haar setje.

“Als je worstelt met je lichaamsbeeld kan ik niet genoeg benadrukken hoe goed een leuk lingeriesetje helpt. Ik kan qua lichaamsbeeld een rotdag hebben en zodra ik een passend setje aantrek voel ik me echt 10/10 ✨”, voegt ze toe aan één van onderstaande posts. Haar volgers? Die reageren lovend!

“Bedankt om dit te delen!”

In geen tijd stromen de positieve commentaren nu binnen. “Bedankt om dit te delen”, klinkt het. “Jij bent een echte godin”, gaat het verder. “Laten we deze schoonheid vieren”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.