Ines De Vos, de vrouw van Bart De Pauw, reageert voor het eerst in een tv-interview op de zaak tegen haar echtgenoot. In een uitgebreid gesprek met Telefacts NU, dat donderdag wordt uitgezonden op VTM, geeft ze voor het eerst ook een beetje kritiek op De Pauw.

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Telefacts NU brengt het onderzoeksprogramma een gedetailleerde reconstructie van de zaak Bart De Pauw. Eind 2017 werd de tv-maker plots aan de deur gezet bij de VRT wegens meerdere beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en stalking. Ook Ines De Vos, de echtgenote van de Pauw en moeder van zijn drie kinderen, praat in de uitzending openhartig over de zaak.

De Vos stelt in Telefacts NU dat ze het ongelooflijk belangrijk vindt dat haar verhaal gekend is, omdat momenteel niemand er iets van weet. Ze vindt dat de zaak niet mag beginnen met de befaamde videoboodschap van haar man. “Er is van alles aan voorafgegaan dat gewoon niet oké is”, verwijst ze naar toen De Pauw door de VRT de laan uit werd gewezen. “Dat ontslag van Bart stinkt. Dat heeft ons ongelooflijk veel shade berokkend. Tot op de dag van vandaag”, zegt ze zichtbaar geëmotioneerd.

“Dat is heftig”

De Vos maakte al eerder duidelijk dat ze achter haar man blijft staan en vindt dat hij onterecht aan de schandpaal wordt genageld. Maar voor het eerst geeft ze wel toe dat ook zij gekwetst was door wat ze onder ogen heeft gekregen. “Ik ken Bart zijn verhalen en ik ken de context. Dat is eigenlijk niets nieuws. Dat allemaal zwart op wit lezen in verklaringen en berichten… Dat is heftig.”

“Want dat is iets waar je niet bij was, maar wel bij wordt betrokken. Dat is niet leuk, echt niet leuk. En dat neem ik hem ongelooflijk kwalijk. Maar nogmaals, ik vind echt niet dat hij daar publiek voor gestraft moet worden. De manier waarop hij nu wordt aangepakt… Komaan, jongens, we zijn een beschaving. Dat is gewoon barbaars”, klinkt het.

Nieuwe elementen

Volgens de makers legt het onderzoek van Telefacts NU een paar nieuwe elementen bloot in de totstandkoming van de zaak De Pauw. Daarbij is het niet de bedoeling om een oordeel te vellen, zegt onderzoeksjournalist Thomas van Hemeledonck aan Het Laatste Nieuws. “Wij doen geen uitspraken over schuld of onschuld. Dat is de taak van een rechter, niet van een journalist. Wel vinden we het belangrijk om na te gaan hoe het dossier rond De Pauw is gevormd, op basis van welke elementen en gedragingen.”

