Imen Dirie, die deelnam aan het meest recente seizoen van ‘Love Island’, heeft gereageerd op de vermoedens dat ze een relatie zou hebben met Mattheüs. Dat deed ze op Instagram.

‘Love Island’ was geen al te fijne ervaring voor Imen. De 25-jarige Nederlandse schone vormde tijdens het programma een koppel met Remco, maar vlak voor de finale bleek dat Remco haar aan het lijntje gehouden had en hij eigenlijk verliefd was op een vrouw in Nederland. Bijgevolg moesten zowel Remco als Imen het eiland meteen verlaten.

Samen op reis

Tijdens dezelfde editie begon Mattheüs iets met Jaimy. In november raakte echter bekend dat ze uit elkaar zijn. Zowel Imen als Mattheüs zijn dus al een tijdje single, en de laatste weken trokken ze heel vaak met elkaar op. Ze gingen zelfs samen op reis en Mattheüs is momenteel haar knuffelcontact.

Duidelijkheid

Het is dan ook begrijpelijk dat heel wat mensen vermoeden dat ze een relatie hebben. Imen schept daar nu duidelijkheid over op Instagram nadat iemand vroeg of ze samen zijn. “Nee, we zijn goede vrienden”, klinkt het.

