Net zo abrupt als de lente tevoorschijn komt, komt die vervelende hooikoorts dit jaar ook vroeg het hoekje om kijken. De symptomen van hooikoorts lijken veel op die van corona. Dit kan best verwarrend zijn, want: moet je nu een coronatest afleggen?

Het hooikoortsseizoen is vroeg begonnen dit jaar. De symptomen van hooikoorts vertonen veel gelijkenissen met die van het coronavirus. Dat is erg vervelend, want je wil niet constant moeten testen. En daarnaast: het is nog altijd wat ongemakkelijk om in het openbaar te niezen en te snotteren.

Je wilt natuurlijk vermijden dat je de twee verward met elkaar, om vervelende scenario’s te voorkomen. Ook al ben je er zelf zeker van dat je last hebt van hooikoorts, voor mensen op straat is het best even schrikken als je plots hevig begin te niezen.

Meestal heb je bij hooikoorts elk jaar dezelfde soort klachten in ongeveer dezelfde periode. Sommige klachten kunnen nog altijd verwarrend zijn. Sciensano raadt daarom aan om bij twijfel of als de klachten anders aanvoelen dan normaal, je te laten testen en thuis te blijven tot de uitslag bekend is.

Om je toch wat meer wegwijs te maken staan hieronder de verschillen én overeenkomsten tussen het coronavirus en hooikoorts uitgelegd.

Loopneus en geïrriteerde ogen

Een loopneus, waterige en jeukende ogen zijn typische klachten bij hooikoorts. Minder bij corona, maar een loopneus kan wel het begin zijn van het virus.

Koorts

Ondanks de naam is koorts geen verschijnsel van hooikoorts. Het is wel een van de symptomen van Covid-19.

Niezen

Niezen is een typische klacht bij hooikoorts. Het kan daarnaast ook het begin zijn van het coronavirus of een verkoudheid.

Hoesten

Een plotseling opkomende en aanhoudende hoest is een van de meest voorkomende klachten bij Covid-19. Wel komt het soms ook voor bij hooikoorts. Heb je hooikoorts en had je de afgelopen jaren in dezelfde periode ook last van hoesten? Dan is de kans groter dat deze klachten nu ook komen door hooikoorts.

