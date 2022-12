Hilde De Baerdemaeker trotseert koude water: “Mooie foto!”

Op Instagram pakt Hilde De Baerdemaeker uit met een straffe foto.

Zo zien we hoe de actrice in koud water vertoeft. En dat doet Hilde De Baerdemaeker niet zomaar, als we de beschrijving bij de foto mogen geloven.

“12 graden is het water in onze vijver nu. Ja, dat is koud… Even koud als het koude water uit de kraan. Ik ga er niet onvoorbereid in. Ik ga eerst ademen. Een paar rondjes ‘Wim Hoffen’… Ik wil elke week in het water. Hoe ijskoud het soms ook is. IJsberen, zoals dat heet. “Waarom?” en “Ai, dat zou ik nooit kunnen, ik ben echt een koukleum” krijg ik dan vaak als reactie. Ik ben ook best een koukleum. En ja, ik vind het ook heel koud. Maar daar gaat het niet om. Dit is deel van mijn training en ontwikkeling van mijn mindset. Mijn geweldloos verzet tegen stress. Mijn eigen uitdaging uit mijn comfort-zone. Mijn versterking. Mijn troost. Ik ga niet in het koude water om stoer te doen en te showen wat ik kan. Ik ga erin om bewust te leren omgaan met stress. Om mijn ademhaling en mindset te laten bepalen wat me over de rooie krijgt en wat niet. Om mijn ademhaling en al mijn triggers en prikkels onder controle te krijgen. In het ijskoude water gaan is niet gemakkelijk en soms echt vreselijk koud. Maar erin gaan en rustig kunnen blijven ademen is een overwinning. Die beloond wordt met extra veel dopamine, serotonine en een gevoel dat ik de wereld aankan. Dat ik rustig kan blijven in de meest stressvolle situaties. Want die ultieme ‘stress-les’ heb ik gehaald. Ik word er ondertussen al op voorhand rustig van. Chillen in de kou. Letterlijk en figuurlijk”, aldus Hilde.

“Mooie foto!”

Het duurt niet lang of de reacties stromen binnen. “Mooie foto”, klinkt het. “Dat zou ik nooit doen”, gaat het verder. “Had ik ook maar zo’n vijver”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan!