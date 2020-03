Door de coronamaatregelen zitten veel partners voor het eerst voor lange tijd samen thuis.

En da’s natuurlijk even wennen. Zo ook ongetwijfeld voor Klaasje en haar vriend Max. “We zijn allebei van thuis uit aan het werk. En nu zit je opeens continu samen. Dat moet nog wel een beetje wennen”, liet Klaasje weten via RTL Boulevard.

Ook in een grappig filmpje op de Instagram-pagina van Max zien we een ‘bezorgde’ Klaasje. Via een vertaalprogramma op haar smartphone drukt ze haar bezorgdheid uit. “Ik maak me zorgen. Hoe komen we deze tijd met z’n tweeën door, met jouw dikke nek? Ik weet niet of ik het overleef hier thuis. HELP”, klinkt het. Ach, dat komt allemaal wel in orde hoor, Klaasje!

Foto: Instagram