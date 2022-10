Herman Brusselmans en zijn vriendin Lena weten nu al hoe ze hun kindje gaan noemen. «Ik vind het bullshit dat je dat niet bekendmaakt», klinkt het.

In maart van volgend jaar wordt Herman Brusselmans voor de eerste keer vader. Zijn vriendin, de Amsterdamse Lena (31), is bijna halfweg. Nog even geduld dus, maar toch zijn ze nu al zo goed als zeker over de naam van hun kind.

Perfecte naam

De bekende schrijver, die aanstaande zondag 65 kaarsjes mag uitblazen, verklapte de naam in Het Laatste Nieuws. «Onze zoon zal Roman Brusselmans heten. Die naam ligt nu voor 99 procent vast. Waarom zou je zo’n dingen niet zeggen? Ik vind het bullshit dat je dat niet bekendmaakt. Toen we wisten dat het een jongen was, duurde het een tijdje voor we de perfecte naam vonden. Maar Roman vonden we allebei meteen goed. Roman Brusselmans, ‘man’ op het einde, net zoals zijn vader», knipoogt hij.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/entertainment/herman-brusselmans-onthult-naam-van-zijn-zoontje-ligt-voor-99-procent-vast