Heidi Klum telt af naar haar 50ste verjaardag met deze sensuele badkamerfoto’s!

Over een kleine maand, op 1 juni, viert model en presentatrice Heidi Klum haar vijftigste verjaardag.

En dat moet, als we de Instagram-pagina van Heidi Klum even bekijken, nu al in de kijker gezet worden. Dat doet ze met enkele zeer straffe foto’s die genomen werden in een badkamer. Zo zien we Heidi schaars gekleed poseren. “1 maand tot mijn grote 50”, voegt ze toe aan onderstaand album. De beelden? Die werden gemaakt door haar man Tom Kaulitz.

Geen likes of reacties

In tegenstelling tot velen, laat Heidi Klum het op Instagram niet toe om te reageren op haar posts. Ook het aantal likes wordt niet weergegeven. Maar we durven met enige zekerheid toch zeggen dat de meer dan 10.8 miljoen volgers van Heidi de foto’s wel weten te waarderen. Kijk zelf maar even… En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.