Heidi Klum deelt naaktfoto én neemt een koude douche (video/foto)

Met meer dan 11.2 miljoen volgers doet Heidi Klum het lang niet slecht op Instagram.

En dan drukken we ons uiteraard weer behoorlijk zacht uit. Geregeld deelt het Duits fotomodel en tv-presentatrice dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaande foto en filmpje op haar pagina plaatste. Zo zien we op het prentje de vrouw naakt poseren bij het raam en op de video merken we op hoe Heidi ‘geniet’ van een behoorlijk koude douche.

Geen reacties

In tegenstelling tot velen, laat Heidi Klum het niet toe om reacties op haar posts te geven. Met absolute zekerheid kunnen we dus niet zeggen dat haar fans het leuk vinden wat ze deelt. Al durven we daar toch een beetje vanuit te gaan. Kijk en oordeel zelf maar even…