Niets beters dan helemaal tot rust komen in een warm bad na een stressvolle werkdag. Je steekt een kaarsje aan, doet heerlijk ruikende badolie in het water, pakt een goed boek en sluit je vervolgens helemaal af van de buitenwereld. Wat een geweldige manier om te ontspannen, niet? Tot je beseft dat je helemaal geen bad in huis hebt… Geen nood: dit is dé oplossing.

Je hoeft voortaan geen hotelkamer meer te boeken als je zin hebt om je een avondje onder te dompelen. Daar is namelijk een andere oplossing voor: de Bath Bucket. Ook al kan je amper je armen strekken in je badkamer, deze badkuip belooft bij iedereen te passen. Als je hem even niet nodig hebt, zet je hem gewoon aan de kant.

Je kent het misschien wel, het teiltje voor de baby in de douchecabine dat dient als een bad. Dat is het idee van de Bath Bucket, maar dan geüpgraded én ook geschikt voor een gemiddeld volwassen persoon. Het bad is namelijk 91x51x63 centimeter groot en er kan 200 liter water in. Dit water voer je gemakkelijk af door de meegeleverde afvoerslang.

Comfort

Aan comfort is ook gedacht. In het mandje aan de zijkant stop je een goed boek, je favoriete gezichtsscrub of een fles wijn. Binnen een mum van tijd ben jij weer helemaal ontspannen!

De Bath Bucket is te koop op verschillende webshops, waaronder op Bol.com. De prijzen ervan liggen tussen de 50 en de 80 euro. Ze zijn daarnaast verkrijgbaar in verschillende kleuren, zodat het in ieder geval niet vloekt met het interieur van je badkamer.

