Hanne van K3 openhartig over grotere borsten tijdens zwangerschap: “Ja, ik weet het!” (video)

In een fragment van tv-programma ‘K3, één jaar later’ praat Hanne openhartig over haar zwangerschap.

“Bij de opname van de clip van ‘Mango Mango’ wisten jullie (Marthe en Julia, red.) dat ik zwanger was en Tommy (choreograaf, red.) ook. Maar het was nog niet de bedoeling dat dat echt de wereld ingestuurd zou worden”, opent Hanne. Ze vroeg dan ook aan Tommy of hij ‘iets zag’.

“Ja, ik weet het!”

“Ik had dan een shortje over mijn buik getrokken. En hij zei: ‘Nee, nee… Het enige wat opvalt, is… Je borsten zijn wat steviger of zo'”, gaat ze verder. “Ik weet dat ik toen ook echt zo zei van: ‘Ja, ik weet het'”, aldus Hanne met een glimlach. En ook Julia moet nog wat kwijt over een bijzonder momentje tijdens die periode. Kijk maar!