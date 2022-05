Halfnaakte Britney Spears maakt fans ongerust: “Ze post DIT vlak na een miskraam?!” (video)

De populaire popzangeres had een tijdje geleden duidelijk een behoorlijk ‘blote’ vakantie in Mexico.

Want bijna telkens wanneer Britney Spears beeldmateriaal van die bewuste vakantie deelt, heeft ze steevast wel erg weinig kledij aan. En da’s ook nu weer duidelijk niet anders. Dat bewijst onderstaande video die ze net deelde. Daarop zien we Britney halfnaakt over het strand lopen. Toch maken haar fans zich zorgen…

“Ze post DIT na een miskraam?!”

Een goeie maand geleden liet Britney weten dat ze zwanger was. Twee dagen geleden deelde ze echter het droevige nieuws dat ze haar baby verloren was na een miskraam. Velen vinden het dan ook raar dat Spears nu (al) ‘uitpakt’ met een filmpje waarop ze halfnaakt over het strand loopt. “Ik hoop dat je het goed stelt”, klinkt het. “Ze post DIT na een miskraam?”, gaat het verder. “Gun jezelf toch wat tijd om het verlies te verwerken”, besluit een laatste fan nog.

Foto: Instagram