Klimaatactiviste Greta Thunberg heeft er elf maanden op moeten wachten, maar kon Donald Trump donderdag eindelijk op hilarische wijze terugpakken voor de vele beledigingen die de president haar naar het hoofd slingerde.

Op 11 december 2019 benoemde het gerenommeerde magazine Time de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg tot hun ‘Persoon van het jaar’. Dat schoot duidelijk in het verkeerde keelgat van Amerikaans president Donald Trump, die altijd op de eerste rij stond om Greta te bekritiseren en te beledigen.

“Zo belachelijk. Greta moet aan haar woedebeheersingsprobleem werken en naar een ouderwetse film gaan met een vriend! Chill Greta, Chill!”, schreef Trump toen op Twitter.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019