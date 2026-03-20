Gert Verhulst openhartig over beginjaren van K3: “Ik vond ze niet aantrekkelijk” (video)

Gert Verhulst praat in een interview open en eerlijk over de beginjaren van K3. “Ze zongen een beetje vals en ik zag het niet”, klinkt het.

Gert Verhulst doet zijn verhaal in het Nederlandse praatprogramma ‘RTL Tonight’. K3 is een van de grote successen van Studio 100, maar in het begin was de 58-jarige mediaondernemer niet overtuigd van Karen Damen, Kathleen Aerts en Kristel Verbeke. “Het was echt heel slecht. Ze zongen een beetje vals en ik zag het niet. Ik vond ze destijds ook niet heel aantrekkelijk”, legt hij uit.

Geen kinderproject

Toch werd het meidentrio steeds populairder bij kinderen, waardoor Studio 100 uiteindelijk overstag ging. “In het begin waren ze helemaal geen kinderproject. ‘Heyah Mama’ is eigenlijk een vrij erotisch getint nummer. Maar veel kinderen vonden dat lied geweldig, dus zijn ze zich meer op kinderen gaan richten. Daarna zijn wij hun shows gaan organiseren en deden we hun merchandising. Op een gegeven moment deden we eigenlijk alles voor hen. Uiteindelijk hebben we gewoon het merk K3 gekocht”, besluit hij.

Foto: Instagram