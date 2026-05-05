Dit zichtbaar lichaamsdeel kan de grootte van je jongeheer verraden

Er doen al jaren allerlei mythes de ronde over wat de grootte van een penis zou kunnen verraden, maar deze keer komt er een wel héél opvallende theorie bij.

Vergeet het cliché van grote voeten of handen, want volgens dokter Rena Malik moet je ergens anders kijken. In de podcast ‘Diary of a CEO’ verwijst ze naar een Japanse studie waarbij 126 mannen werden onderzocht. Daaruit bleek dat mannen met een grotere neus gemiddeld ook een langere penis hadden.

Gestrekte lengte

Concreet: bij een neuslengte van zo’n 5,6 cm of meer lag de gemiddelde (gestrekte) penislengte rond 13,5 cm, terwijl mannen met een kleinere neus (ongeveer 4,6 cm) gemiddeld rond 10,4 cm zaten. Een gelijkaardige studie uit 2023 kwam tot dezelfde conclusie.

Geen exacte wetenschap

Toch is er een belangrijke nuance: het gaat om een correlatie, geen exacte wetenschap. Een grotere neus betekent dus niet automatisch een groter geslacht. Volgens Healthline spelen vooral genetica, hormonen en voeding in de jeugd een rol. De grootte zou zelfs al vóór de geboorte bepaald worden, en de penis is doorgaans volledig volgroeid rond 18 à 19 jaar.

