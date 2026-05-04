Duiker krijgt klap van zeeschildpad: “Nog nooit meegemaakt” (video)

Daar wil je dus geen ruzie mee…

Een Amerikaanse duiker beleefde onlangs een opvallend moment tijdens een duik tussen zeeschildpadden. Eén van de dieren bleef hem van dichtbij volgen en staarde hem voortdurend aan. Op een bepaald moment gaf de schildpad hem een tik recht in het gezicht met zijn vin, om daarna meteen weg te zwemmen.

Primeur

Gelukkig kon hij het moment filmen, want zoiets maak je natuurlijk niet elke dag mee. “Ik heb al met honderden zeeschildpadden gezwommen, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, klinkt het. Hoewel het er best grappig uitziet op beeld, toont het ook dat wilde dieren onvoorspelbaar kunnen reageren, zelfs wanneer ze er rustig uitzien.

Foto: YouTube