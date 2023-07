‘G.I. Jane’-actrice Demi Moore amuseert zich in bikini: “Je ziet er weer geweldig uit!” (foto’s)

Actrice Demi Moore, die velen kennen van haar acteerwerk in ‘G.I. Jane’ en ‘Indecent Proposal’, is en blijft razend populair.

Want met maar liefst 4.6 miljoen volgers op Instagram, doet ze het ginds verre van slecht. Geregeld deelt de beroemdheid dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Zo plaatste ze recent onderstaand fotoalbum op haar pagina. Daarin zien we hoe Demi Moore zich hartelijk amuseert in bikini. “Happy Independence Day! Don’t forget your SPF”, aldus Demi. Haar fans? Die willen duidelijk ook wat kwijt over de leuke beelden.

“Je ziet er weer geweldig uit!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Je ziet er weer geweldig uit”, klinkt het. “Zo leuk”, gaat het verder. “Knap”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd om eens een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.