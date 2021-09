FreeBritney lijkt in zicht: vader Spears wil einde aan toezicht op dochter

Wie had dat gedacht? De vrijheid voor Britney Spears lijkt nu echt nabij. Dertien jaar lang stond de 39-jarige zangeres onder het toezicht van haar vader, maar die wil de curatele nu beëindigen. “Als Britney denkt dat ze het leven zelf aankan, moet ze die kans krijgen”, zegt hij in een verklaring volgens entertainmentwebsite TMZ.

Na dertien jaar toezicht over zijn dochter en een ellenlange juridische strijd, heeft vader Jamie Spears aan de rechtbank gevraagd om het bewindvoerderschap over Britney te beëindigen. En dat komt heel onverwacht. De popdiva probeert al een hele tijd tevergeefs om via de rechtbank de zeggenschap over haar leven terug te krijgen, maar nu lijkt er dus schot in de zaak te komen.

Jamie zegt dat als zijn dochter denkt dat ze het leven zelf aankan, ze die kans moet krijgen. In zijn verklaring schrijft hij ook dat er recente ontwikkelingen zijn geweest die de vraag opwerpen of het nog nodig is om zijn dochter onder financieel en persoonlijk toezicht te plaatsen. Ten slotte staat er nog in de documenten dat Jamie alleen maar het beste wil voor zijn dochter.

Enorme overwinning

De nieuwe advocaat van Britney, Mathew Rosengart, reageerde opgelucht op de nieuwe ontwikkelingen. “Dit is een nieuwe juridische overwinning voor Britney Spears. Een enorme overwinning en een rechtvaardiging ten opzichte van mevrouw Spears”, zei de advocaat aan CNN. En ook haar fans vieren de doorbraak op Twitter. “Zo blij voor haar” en “Britney, you’re free” zijn maar enkele van de duizenden reacties.

Niet alleen haar fans, maar ook celebrities zoals Paris Hilton reageren uitgelaten op het nieuws.

Hoewel iedereen blij is voor Britney, hebben sommige twitteraars toch nog een duidelijke boodschap voor haar vader.

De verantwoordelijke rechter moet het verzoek van Jamie wel nog goedkeuren. Een volgende hoorzitting in de zaak van Spears staat gepland op 29 september.

