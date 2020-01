Schlagerzanger Frans Bauer heeft verrassend aangekondigd dat hij zijn Amerikaanse droom wil proberen waarmaken. Hij heeft zelfs al een single klaar: de Engelse vertaling van monsterhit ‘Heb Je Even Voor Mij?’ Het nieuws is echter niet voor iedereen even geloofwaardig.

De 46-jarige Frans Bauer maakte het nieuws van zijn Amerikaanse avontuur zelf bekend op zijn Twitter-profiel. “Eindelijk!!” klinkt het. “Na maanden van geheimzinnigheid mag ik het bekend maken dat “Heb Je Even Voor Mij” is opgenomen in het Engels. ‘A Moment For Me’ vervult voor mij de lang gekoesterde droom om door te breken in de USA!! Ik ben helemaal happy!! Wat vinden jullie ervan?” Het bericht komt nadat de zanger gisteren al een filmpje deelde waarin hij een stukje van ‘A Moment For Me’ zingt. “Ik wil jullie dit niet onthouden. Komt eindelijk mijn lang gekoesterde droom uit?”, hintte hij.

1 aprilgrap

Wat de fans ervan vinden, is nog niet helemaal duidelijk. Sommige wensen hem enthousiast succes, terwijl vele andere Twitteraars denken aan een vervoegde 1 aprilgrap. “Is het 1 april? Vind je in het Nederlands super, maar in het Engels? Neehh…”, uit iemand zich bedenkelijk. Ook de letterlijk vertaalde lyrics doen de wenkbrauwen fronsen: “Have you got a moment for me/Make some time for me free”.

Of Frans avontuur over de grote plas nu een grap dan wel menens is, het is in ieder geval wel zo dat hij en zijn vrouw Mariska niet onbekend zijn met het land. In 2018 maakten ze voor de AVROTROS de serie ‘Frans Bauer in Amerika’, waarin ze een bezoekje brachten aan alle Amerikaanse clichés.

Eindelijk!! Na maanden van geheimzinnigheid mag ik het bekend maken dat “Heb je even voor mij” is opgenomen in het Engels. “A moment for me” vervult voor mij de lang gekoesterde droom om door te breken in de USA!! Ik ben helemaal happy!! Wat vinden jullie ervan? pic.twitter.com/6Lvk6gCt4f — Frans Bauer (@fransbauer_) 16 janvier 2020

