Actrice en presentatrice Frances Lefebure heeft sinds kort een relatie met acteur Boris Van Severen. Dat kondigden ze aan in een mededeling.

Heuglijk nieuws voor ‘Make Belgium Great Again’-presentatrice Frances Lefebure (31) en ‘GR5’-acteur Boris Van Severen (31). De twee vormen sinds kort een koppel. “Ja, wij zijn een koppel en dat mag geweten zijn”, klinkt het in een mededeling. Door de lockdown hebben ze de afgelopen weken voortdurend bij elkaar gezeten. “Ze laten weten dat ze enorm gelukkig zijn en op dit moment bijzonder veel tijd hebben om met elkaar door te brengen”, luidt het nog.

Kinderen uit vorige relatie

Enkele maanden geleden liep de relatie van Boris op de klippen. Hij was negen jaar samen met zijn vriendin Hannelore, de moeder van zijn twee zoontjes van vijf en negen jaar. “Ik ben sinds kort uit elkaar met de moeder van mijn kinderen. Dus momenteel zie ik hen minder, maar als ik hen zie, probeer ik er honderd procent voor hen te zijn. Je mag best gaan voor je carrière, vind ik, maar je moet beseffen dat, als die kinderen bij jou zijn, je er dan voor de volle honderd procent moet zijn. Want het zijn die momenten die ze zich zullen herinneren. Niet de momenten waarin jouw aandacht verdeeld is en je ondertussen ook nog aan het werk bent. Ze zijn nu nog belangrijker voor mij dan ooit, ook omdat zij met dat trauma zitten van hun ouders die uit elkaar zijn”, vertelde hij daar eerder over in Het Nieuwsblad.

Het bericht Frances Lefebure samen met deze bekende Vlaamse acteur verscheen eerst op Metro.