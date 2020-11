Chloe Ferry is in Groot-Brittannië geen onbesproken blad. Haar passages in Geordie Shore en Celebrity Big Brother waren – om het zacht uit te drukken – spraakmakend en dat ze nog regelmatig de aandacht opzoekt, dat bewijzen haar sociale media.

Eén van haar laatste posts weekte zelfs een discussie los bij haar verbouwereerde volgers. Want hield Ferry nu wel of niet een seksspeeltje in haar hand? Ondanks dat de reality-ster het wel meteen aangaf op Instagram, bleef gespeculeer bij onoplettende fans niet uit.

Krultang

Een storm in een glas water deze keer, want het bleek gewoon een soort van krultang te zijn voor haar naar eigen zeggen “lange strandlokken”. Al was Ferry in het verleden niet verlegen om een écht seksspeeltje te laten rondslingeren op een zetel in de achtergrond op één van haar foto’s.

Foto: Instagram Chloe Ferry