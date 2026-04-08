Ex-vrouw van Marco Borsato verbaast volgers in badpak: “Foto van het jaar!”

Leontine Ruiters, de ex-vrouw van Marco Borsato, oogst heel wat lof met enkele zomerse vakantiebeelden. “Wat zie je er geweldig uit”, klinkt het in de reacties.

Leontine Ruiters heette vroeger nog Leontine Borsato, maar in 2020 besloten zij en Marco om na een huwelijk van 22 jaar een punt achter hun relatie te zetten. De 58-jarige Nederlandse televisiepresentatrice en actrice vertoeft momenteel in Thailand, waar ze met haar beste vriendin van het leven geniet.

Zintuigen strelen

Ze postte enkele sfeerbeelden op Instagram, gaande van een elegante badpakpose in het kristalheldere zeewater tot yoga op het strand. “Mooi Thailand, je streelt iedere keer weer al mijn zintuigen: de geluiden van de natuur, de geuren van de bloemen, de gelaagde smaken van het fantastische eten, de heerlijke massages en de prachtige uitzichten. Wat een feestje”, glundert ze bij de foto’s.

Welverdiende vakantie

Haar meer dan 300.000 volgers zijn duidelijk onder de indruk. “Prachtig! Wat zie je er mooi uit”, “Knapperd!”, “Foto van het jaar!”, “Wat ben je toch een geweldige mooie vrouw. En echt leuke foto’s… Geniet er maar lekker van, je verdient het”, “Wat zie je er geweldig uit”, en “Jullie vieren het leven perfect”, lezen we onder meer in de reacties.

