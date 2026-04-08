Camelia uit ‘The Real Housewives of Antwerp’: “Ik stond op het punt om uit de reeks te stappen”

Het heeft weinig gescheeld of Camelia Huls was amper te zien in ‘The Real Housewives of Antwerp’. In het begin ging het er voor haar echt te heftig aan toe.

Camelia Huls is dé nieuwkomer in ‘The Real Housewives of Antwerp’. De Roemeense fashionista telt 49 lentes en was voorbereid op een stevige portie drama, al heeft ze zelf ook haar grenzen. “Als kijker vond ik dat altijd wel grappig, maar er zelf middenin zitten… dat was behoorlijk stressvol. Na de tweede opnamedag stond ik zelfs op het punt om uit de reeks te stappen. Ik had niet verwacht dat het er zo heftig aan toe zou gaan. Soms vroeg ik me oprecht af of het allemaal wel écht was. Dat volwassen vrouwen zulke kinderlijke ruzies uitvechten… Het was soms te zot voor woorden”, vertelt ze in TV Familie.

Ingrijpen

Na verloop van tijd leerde ze hoe ze ermee om moest gaan. “Soms door in te grijpen, maar vaak ook door het gewoon over me heen te laten gaan. Sommige ruzies slaan namelijk nergens op. In de eerste aflevering had ik de dames bijvoorbeeld bij mij thuis uitgenodigd. De nacht ervoor had ik zelfs niet geslapen van de stress (lacht). Maar goed, ik heb het overleefd”, klinkt het.

Medebestuurder

Camelia is meer dan alleen een fashionista, zo legt ze uit. “Ik werk vaak van thuis uit als medebestuurder in de bedrijven van mijn man Bert, met wie ik al 25 jaar samen ben. Daarnaast ben ik actief als influencer en doe ik ook aan interieurinrichting, zowel hier als in Miami. Ik heb m’n handen dus meer dan vol”, besluit ze.

‘The Real Housewives of Antwerp’ is elke zaterdag om 20u te bekijken op Play.

