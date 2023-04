Ex-Miss België verbaast fans met lingeriefoto’s: “Mag ik je buurman zijn?”

Met zo’n 18.600 volgers doet Chayenne Van Aarle het lang niet slecht op Instagram.

De ex-Miss België deelt dan ook geregeld nieuwe beelden met haar trouwe fans. Zo pakte ze recent uit met onderstaande lingeriefoto’s. “Even kijken of mijn buur het goed stelt”, plaatst ze bij het fotoalbum. Daarin zien we Chayenne in pikante lingerie uit het raam hangen. In geen tijd stromen de positieve reacties nu binnen.

“Wauw!”

Haar volgers zijn er als de kippen bij om lovend te reageren. “Wauw”, klinkt het. “Mag ik je buurman zijn?”, vraagt een fan zich af. “Die kleur staat je echt”, besluit een laatste nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om een tweede foto te zien.