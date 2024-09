Ex-Miss België Emilie Vansteenkiste geniet in bikini: “Prachtige vrouw!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s!

Dat vindt ook Emilie Vansteenkiste. De voormalige Miss België doet het met meer dan 29.900 volgers bijzonder goed op Instagram. Regelmatig deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was recent niet anders.

Emilie pakt uit met een reeks fraaie vakantiefoto’s. Zo passeert ze in onderstaand fotoalbum meermaals in bikini de revue. “I’m just a beachy kind of person 🏝️🐙”, schrijft ze zelf bij de prentjes. Haar fans hebben ook wel wat te vertellen, zo blijkt nu.

“Prachtige vrouw!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Prachtige vrouw”, klinkt het. “Superknap”, gaat het verder. “Ongelooflijk mooi”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Emilie Vansteenkiste gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.