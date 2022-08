Evy Gruyaert heeft heuglijk nieuws: «Hij heeft mijn meisjesdroom waargemaakt»

Nostalgie-presentatrice Evy Gruyaert en haar partner Frederik gaan trouwen. Dat maakte ze bekend op Instagram.

Leuk nieuws voor Evy Gruyaert en haar partner Frederik De Proft. De twee stappen binnenkort in het huwelijksbootje. Evy deelde enkele kiekjes van haar gezin op Instagram en schreef het heuglijke nieuws in het bijschrift. «Tegenwoordig straal ik nog wat meer, want de persoon met wie ik reeds twee kinderen op de wereld mocht zetten, heeft na 11 jaar samen zijn dé ultieme move gedaan en mijn meisjesdroom waargemaakt: hij heeft me ten huwelijk gevraagd… And I Said Yes», glundert ze.

Felicitaties

De 43-jarige ‘Start To Run’-stem en Frederik hebben samen twee kinderen, Alec (9) en Helena (5). Haar volgers reageren erg enthousiast op het nieuws. «Oh proficiat, Evy! Op naar een gelukkig lang leven samen!», «Wat een mooi nieuws! Proficiat en veel verder geluk samen», «De bekroning van wat jullie al wisten: dat jullie een topteam zijn», wordt er gereageerd.

