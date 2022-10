Emily Ratajkowski verbluft in doorzichtige jurk: “Je ziet er meer dan prachtig uit!” (foto)

Actrice en model Emily Ratajkowski pakt op Instagram uit met een bijzondere outfit.

En het gebeurt wel vaker dat Emily Ratajkowski dat doet. Deze keer zien we de dame poseren in een doorzichtige jurk. “Jullie weten echt wel hoe je een feestje moet geven”, bedankt Emily de organisatie van een ongetwijfeld leuke avond.

“Je ziet er meer dan prachtig uit!”

Het duurt niet lang of de lovende reacties stromen binnen. “Jij weet hoe je onze jurk moet dragen”, klinkt het. “Je ziet er meer dan prachtig uit”, gaat het verder. “Als ik zoiets draag, zet de security me buiten”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om eens te kijken waar iedereen zo positief over is! En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.