Emily Ratajkowski laat weinig aan de verbeelding over in doorzichtige outfit: “Prachtig!” (foto/video)

Met zo’n 29.3 miljoen volgers doet model Emily Ratajkowski het lang niet slecht op Instagram.

En dan drukken we ons natuurlijk nog zeer zacht uit. Emily Ratajkowski deelt geregeld nieuw beeldmateriaal met haar fans. Zo pakte ze recent uit met onderstaande foto’s en filmpje. Daarop zien we het model stralen in een behoorlijk pikante outfit. “Dit was heel speciaal”, plaatst ze zelf bij de beelden. En haar volgers? Die reageren lovend.

“Prachtig!”

In geen tijd stromen de reacties op de beelden namelijk binnen. “Prachtig”, klinkt het. “Sprakeloos”, gaat het verder. “Absoluut gestoord”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer beeldmateriaal te zien!

Foto: Instagram