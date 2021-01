Elton John heeft zijn akkoord gegeven voor een Netflix-documentaire over zijn leven. ‘The Pillars of Hercules’ zal vooral de carrière van de Britse zanger in de jaren 70 belichten, meldt de tabloid The Sun.

De documentaire wordt geproduceerd door Davey Johnstone, een gitarist die de “Rocketman” lange tijd op zijn wereldtournees heeft vergezeld. “Davey heeft de zegen gekregen van Elton en zijn man David Furnish”, klinkt het bij een bron die The Sun kon spreken.

In de documentaire zullen verschillende backstagebeelden te zien zijn die nooit eerder vertoond zijn, bijvoorbeeld van een ontmoeting tussen Elton John en Beatles-zanger John Lennon.

Het is nog niet bekend wanneer de documentaire op Netflix te zien zal zijn. In 2019 verscheen er een biografische film over de Britse zanger. ‘Rocketman’ bracht wereldwijd ongeveer 159 miljoen euro op.

