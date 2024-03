Ellie Goulding imponeert met zeer sensuele jurk: “Je ziet er altijd zo knap uit!” (foto’s)

Ellie Goulding heeft weer wat nieuws gedeeld op Instagram.

En dat laten de meer dan 13,9 miljoen volgers van de zangeres duidelijk niet zomaar gebeuren. Met zo’n legertje aan trouwe fans deelt Ellie Goulding wel vaker updates uit haar dagelijkse leven. En dat was recent dus niet anders toen ze onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame stralen in een zeer sensuele jurk.

Zelf bedankt Ellie Goulding enkele mensen in het bijschrift van het album. En ook haar volgers zijn duidelijk zeer dankbaar om wat ze nu weer juist te zien krijgen. Dat blijkt uit de resem positieve commentaren die Ellie te lezen krijgt.

“Je ziet er altijd zo knap uit!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Je ziet er altijd zo knap uit”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om zelf eens te kijken naar wat Ellie Goulding gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.