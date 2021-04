Op Instagram heeft Elke Clijsters, die door haar hoofdrol in ‘De Bachelorette’ dezer dagen behoorlijk populair is, wat te zeggen.

Met zo’n 45.500 volgers op het sociale netwerk heeft ze ondertussen al een meer dan aardige pagina. En net als bij vele anderen maken sommigen het ook op haar profiel soms even té grof.

Hoog tijd om in te grijpen, dacht Elke. Met een duidelijke boodschap op haar Instagram Story. “Lieve mensen, keep it classy op mijn Instagram”, opent ze.

“Niet waar ik voor sta”

“Ik behandel iedereen met respect en hopelijk jullie ook”, gaat ze verder. “‘Haat’-opmerkingen online over de mannen of zelfs over mijn oma die gestorven is, dat is onnodig en dat is niet waar ik voor sta”, klinkt het.

Afsluiten doet ze wel met een positieve noot. “Veel liefde” en “Bedankt voor jullie steun”, lezen we onderaan nog. Kijk maar:

Still Instagram Story Elke Clijsters

Foto: Instagram