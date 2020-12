Elke Clijsters, de zus van Kim, heeft haar volgers verrast met een eerlijke foto van haar lichaam. “Niets zo mooi als puur natuur”, klinkt het onder meer in de reacties.

De 35-jarige voormalige tennisspeelster gaat binnenkort op zoek naar de liefde in ‘The Bachelorette’, waarvoor geïnteresseerden zich nog steeds kunnen inschrijven. De gelukkige mag alvast zeker zijn dat Elke puur natuur is, zo bewees ze met een foto op Instagram. “Mijn hart is zuiver en mijn poep is puur natuur”, schrijft ze erbij.

Topmodel

Haar volgers overspoelen haar met complimenten. “Zeer mooie vrouw, je ziet er super uit”, “Topmodel”, “Niets zo mooi als puur natuur” en “Zo zullen de inschrijvingen van ‘The Bachelorette’ wel binnenstromen”, lezen we onder meer.

Kinderen

Elke was van 2008 tot 2016 getrouwd met voetballer Jelle Van Damme (36). Samen hebben ze twee kinderen, Cruz (11) en Cleo (10). In mei van vorig jaar gaven ze hun relatie een nieuwe kans, maar een half jaar later werd duidelijk dat het niet meer werkte en gingen ze definitief uit elkaar.

