We wisten al dat ze kon zingen, maar nu heeft Elisabet Haesevoets haar allereerste single uitgebracht. Die klinkt erg goed, zo blijkt ook uit de reacties.

Elisabet Haesevoets was vorig jaar de saboteur van dienst in ‘De Mol’. Maar de 34-jarige spoedarts viel vooral op omdat ze een klok van een stem heeft, wat ze etaleerde tijdens de karaokeproef. Intussen heeft ze, samen met producers Critix (Michaël Cuypers) en Salvo (Tjörven Peeters), een eerste eigen nummer gereleased: ‘All It Takes’.

Droom die uitkomt

De knappe arts wilde de sprong per se wagen en verzekert dat ze nog lang niet uitgezongen is. “Ik zag dit voorstel helemaal zitten omdat ik dit echt eens wilde meemaken. Ik wil niet over 20 jaar terugblikken met een knagend gevoel van: ‘Wat als …?’ Ik doe dit gewoon! En we zien wel wat het geeft. Muziek heeft me altijd gefascineerd. Er liggen nog een paar andere nummers in de schuif, dus misschien krijgt dit wel een staartje”, vertelt ze in Het Laatste Nieuws.

Prachtstem

De reacties zijn in ieder geval lovend. “Wat een prachtstem!”, “Wauw! Ik ben van mijn sokken geblazen. Ik ben er weg van!”, en “Heel catchy. Topsong. I like it”, klinkt het onder meer.

Het bericht Elisabet Haesevoets uit ‘De Mol’ verbluft met eerste single: “Wat een stem!” (video) verscheen eerst op Metro.