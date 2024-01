Eline De Munck pakt uit met bijzondere zwangerschapsfoto’s: “Eén ding weet ik zeker…”

Op Instagram deelt Eline De Munck enkele straffe beelden van haar bolle buikje.

Wie (net als zo’n 185.000 anderen) Eline De Munck volgt op het populaire sociale netwerk, krijgt geregeld nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven te zien. Dat was ook recent niet anders, toen de onderneemster onderstaande foto’s op haar pagina plaatste. Stuk voor stuk prachtige plaatjes en Eline voegt er ook nog een dito woordje uitleg aan toe.

“Wat een rollercoaster is een zwangerschap. Iedereen waarschuwt je constant dat je leven nooit nog hetzelfde zal zijn en jij begrijpt niet echt wat ze daarmee bedoelen. Ook klinkt dat vaak een tikje negatief, wat best griezelig is. Controlefreak als ik ben probeer ik al mijn bordjes zo volledig mogelijk in de lucht te houden terwijl ik ondertussen het belangrijkste gerecht van mijn leven maak voor op het mooiste bordje van de hele bunch.”, klinkt het.

“En ondertussen gieren die hormonen maar alle kanten op. Net wanneer ik dacht mezelf goed genoeg te kennen om klaar te zijn om een goede mama te zijn, begrijp ik plots weer niets meer van mezelf. Ik voel me mooi, lelijk, powerful, onzeker, volwassen en een prutser tegelijk. My oh my. En dan is dat kleine schattebolleke nog niet eens gearriveerd”, gaat Eline verder.

“Eén ding weet ik zeker…”

“Maar 1 ding weet ik zeker. Ik ben zo klaar voor de meest onvoorwaardelijke liefde van mijn leven. Voor een ongekende puurheid. Voor ondoorgrondelijke pijn. En om mezelf helemaal te verliezen in die ene ander. Move over controle. Tijd voor een tijdperk van loslaten ❤️”, besluit ze nog. En haar fans? Die reageren lovend! “Je vat het helemaal samen 😘”, aldus Dina Tersago. “Wauw”, gaat het verder. “Vette foto’s”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen. En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.