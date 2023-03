Eline De Munck geeft ondernemersmicrobe door aan jongeren: «Begin vandaag en ga geen uitdaging uit de weg»

Op donderdag 2 maart stond carrièrevrouw Eline De Munck voor de klas in het Go! Atheneum De Ring in Leuven. Dat deed ze binnen het kader van ‘Ondernemers voor de Klas’, een onderwijsproject tussen onderwijs en bedrijven in Vlaanderen. Over een periode van twee maanden vertelden 600 gemotiveerde sprekers uit verschillende sectoren over wat ondernemingsschap voor hen is. Vandaag is schermgezicht en onderneemster Eline De Munck aan het woord.

Tijdens ‘Ondernemers voor de Klas’ trekken gastsprekers uit onze Vlaamse bedrijven naar scholen voor een twee uur durende gastles. Op die manier wil Vlajo, de Vlaamse vzw voor Jonge Ondernemingen, het wederzijds begrip tussen werkgevers en toekomstige werknemers vergroten en een positieve beeldvorming over het bedrijfsleven bij jongeren creëren. Peter Coenen, directeur van Vlajo, spreekt de nieuwe generatie ondernemers toe. Hij benadrukt het belang van kennis, maar waarschuwt dat je met dat alleen er niet komt.

Donderdag mocht Belgische actrice, schermgezicht én kopstuk van het brillenmerk Odette Lunette, Eline De Munck (35) haar blik op ondernemen delen. Net voor haar enthousiaste opkomst, maakt ze onbewust haar bril proper. Zelfzeker spreekt ze de bijna honderd leerlingen aan. Ze vertelt hoe ze van haar mediacarrière in haar huidige carrière als oprichtster van het, ondertussen internationaal bekend, brillenmerk rolde. Ze ontving een design award in Frankrijk én Dubai, won een Oscar voor brillen en internationaliseert verder tot Noord-Amerika. Het werd een interactieve les in ondernemen met handige tips, straffe uitspraken en gerichte vragen van een vrouw aan het roer.

Handelsmerk

De Muncks ondernemingsverhaal begint in 2014, wanneer ze merkte dat ze de autocue niet meer kon lezen. Aangezien ze geen lenzen kon verdragen, betekende dat maar een ding: een bril op nationale televisie. «Het voelde als het einde van mijn carrière». De rode draad van haar hele carrière kreeg hier vorm. Ze zou het beste maken van de situatie en die kans met beide handen grijpen. Ze koos een toffe bril en maakte er haar handelsmerk van. Daarna volgde er een stroom aan mails, want er was «eindelijk iemand met een bril op het scherm te zien». Ze voelde dat ze daar iets mee moest doen. En zo, na nog onnoemelijk veel zoeken, proberen en fouten maken, was Odette Lunette geboren. «Hoeveel is één plus één?», vraagt ze op een gegeven moment tijdens de les. Wie twee dacht, heeft het mis. «Voor ondernemers moet het altijd 11 zijn. Je moet je onderscheiden», benadrukt ze. En dat doet De Munck uitstekend, beamen ook klanten als Angèle en Dua Lipa.

Vrouwelijk ondernemerschap

Voor De Munck is haar vrouw-zijn nooit een struikelblok geweest. Zij en haar tweelingbroer kregen steeds dezelfde kansen, dus ervaarde ze geen onderscheid. Selffulfilling prophecy-gewijs heeft ze zichzelf dan ook nooit hoeven te profileren. «Helaas zijn er heel veel vrouwen die daar wel mee in aanraking komen, die daar een nare ervaring mee hebben. Verkeerd moment, verkeerde plaats, it can happen anywhere. Ik prijs mezelf gelukkig dat zoiets bij mij niet gebeurd is, maar ik erken wel dat er bij veel vrouwen wél een struggle bestaat», voegde de onderneemster eraan toe.

De Munck drukt op het hart hoe belangrijk het is om elkaar te inspireren als vrouw én om verdraagzaam te zijn. Ze mist die twee dingen heel vaak zowel in het ondernemerschap, als in het leven. Ze merkt op dat sommige mannen, en zelfs sommige vrouwen, nog moeten wennen aan het vrouwelijke ondernemerschap. Toch is ze vastberaden: «We kunnen ze rustig op hun gemakske laten wennen. We are here to stay.»

Duurzame verandering

«Leer uit je fouten en durf te falen», staat in drukletters op de eerste pagina van De Muncks woordenboek. Ze stelt de faalmentaliteit van Amerika als standaard voor: gewoon opnieuw beginnen. In tegenstelling tot Amerika, waar er na een fout geen vuiltje aan de lucht is, is falen in België wel een big deal. «Je wordt als het ware geketterd», meent ze. Als boodschap aan alle vrouwen zou ze daar ook graag aan toevoegen dat je moet durven, zelfzeker mag zijn en dat je wél tijd hebt voor de uitwerking van dat ene idee. Ze roept op om over vrouwen in de ondernemingswereld in gesprek te gaan. Hoe meer vrouwen gezien en gehoord worden, hoe sneller en duurzamer er verandering kan komen.

Nog een laatste advies, Eline?

«Geloof in jezelf en geef niet op. Doe het gewoon, ook als je niet de ondersteuning hebt van je omgeving. Je zal het uiteindelijk zelf moeten doen. Begin vandaag nog en ga geen enkele uitdaging uit de weg. Als je voelt dat het potentieel heeft, moet je er voor gaan», aldus Eline De Munck.

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://nl.metrotime.be/job/eline-de-munck-geeft-ondernemersmicrobe-door-aan-jongeren-begin-vandaag-en-ga-geen-uitdaging-uit-de-weg