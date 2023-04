Eline De Munck deelt gedurfde badkamerselfie: “Niets leuker dan dit!” (foto)

Eline De Munck heeft haar badkamer grondig gerenoveerd en toonde het resultaat met haar volgers.

“So fresh and so clean! Niets leuker dan renovatieplannen tot leven te zien komen”, glundert Eline De Munck op Instagram. De 35-jarige oprichtster van ‘Odette Lunettes’ heeft haar badkamer onder handen genomen en is erg trots op het resultaat. “We kozen voor een warme rode vibe, keken niet op een spiegeltje meer of minder, accentueerden de badkamer met gouden stuks en werkten alles af met prachtige terrazzo om alle kleuraccenten mooi in elkaar te laten overvloeien”, schrijft ze op Instagram.

Handdoek

Ze voegde er enkele foto’s aan toe, inclusief een leuke selfie waarop ze enkel een handdoek om haar lichaam heeft gewikkeld. “Wat een prachtige badkamer”, wordt er gereageerd. “Heel mooi!”, “Knap”, en “Goed gedaan”, klinkt het nog.

Foto: Instagram