Eline De Munck deelt foto’s van opvallende outfit: “Ik hou van uw gedurfde kledingstijl”

Eline De Munck weet haar volgers op Instagram weer te verbazen.

Daar deelt ze namelijk enkele foto’s waarop we Eline zien poseren in een wel erg opvallende outfit. Licht doorschijnend en gehuld in ‘bollen’ zet de dame haar beste beentje voor. En dat is ook haar vele fans niet ontgaan. Het duurt namelijk niet lang of de eerste reacties stromen binnen.

“Ik hou van uw gedurfde kledingstijl”

“Printed body goals”, vult Eline De Munck zelf aan bij onderstaand album. Haar volgers zijn iéts mondiger. “Ik hou van uw gedurfde kledingstijl”, klinkt het. “Kom jij zo ook werkelijk buiten?”, vraagt iemand anders zich af. “Gewaagd, maar toch met de nodige klasse 👌🏻”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd om een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.