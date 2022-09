Eline De Munck deelt badpakfoto’s en is openhartig: “Dat vind ik het minst mooie deel van mijn lijf”

Op Instagram pakt Eline De Munck uit met enkele mooie badpakfoto’s.

En da’s iets wat de meer dan 179.000 volgers van Eline De Munck wel vaker te zien krijgen. Naar een bikinifoto van de dame moet je behoorlijk lang zoeken op haar pagina. En daar heeft Eline een goede reden voor, zo blijkt. “Geen bikini’s voor mij”, plaatst ze bij onderstaand album.

“Dat vind ik het minst mooie deel van mijn lijf”

“Ik heb er nooit van genoten om mijn buik te showen want dat is nu eenmaal het minst mooie deel aan mijn lijf vind ik. Dus thank gooood voor stijlvolle, fashionable badpakken. Want wie denkt dat ik daardoor aan het zwembad zal verschijnen als een onopvallend ‘dezeke’ zonder stijl heeft het mis”, gaat Eline De Munck verder. “En dit is mijn nieuwe lieveling: kleurrijk, mooie halter én prachtige rug. Looove dit creatieve design. En het beste van al? Ik draag het ook gewoon als sexy bovenstuk op een hoge taille broek of rok. Lekker economisch!! 🤘🤣”, besluit ze. Haar fans? Die reageren lovend op de plaatjes.

"Beste poep van Vlaanderen", klinkt het. "Prachtig", gaat het verder. "Super mooi", besluit een laatste fan nog.