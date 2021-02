Het klinkt als muziek in de oren: een trouw diertje dat altijd bij je is om samen te knuffelen en te wandelen. Het kan zijn dat je altijd al de ambitie had om een pup in huis te halen, maar veel mensen schaften een hond aan tijdens de eerste lockdown. Maar is een puppy in huis halen wel zo’n goed idee?

Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren zag in de eerste lockdown een grote piek in de aankoop van puppy’s, werd al eerder vermeld op www.coronadirect.be. Maar veel mensen die destijds afleiding zochten en een hond adopteerden, brengen het diertje nu ze weer minder tijd hebben naar een asiel. Het gevolg hiervan is dat meerdere asielen nu vol zitten met jonge honden impulsaankopen.

De dierenbescherming waarschuwt de dierenliefhebbers om dus goed na te denken voordat ze een pup in huis halen. “Jonge honden moeten voor hun opvoeding goed gesocialiseerd worden en dus veel andere mensen en dieren ontmoeten. Met de huidige gezondheidsmaatregelen is dit moeilijk. Verder zijn vele hondenscholen toe, dus er ligt meer verantwoordelijkheid bij het baasje. Ten slotte, moeten mensen nog steeds tijd hebben voor hun hond wanneer ze terug naar de werkplek moeten en de kinderen op school zitten”, drukt de dierenbescherming de mensen op het hart.

Excuses

De asielen zitten momenteel vol met puppy’s die nog maar vier of zes maanden oud zijn. De eigenaar heeft de verantwoordelijkheden vaak niet goed ingeschat of is nu weer aan het werk. Ook de opening van de scholen had een grote impact op het wegdoen van hondjes. Kortom: als je een hondje in huis wilt halen, denk dan nog eens extra na of je het diertje al jouw tijd en liefde kunt bieden.

