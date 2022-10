‘Dune’-actrice Zendaya verbaast in doorzichtige outfit: “Iconisch!” (foto’s)

De 26-jarige actrice Zendaya is en blijft nog steeds razend populair.

De dame, die velen kennen van haar acteerwerk in ‘Dune’ en ‘Spider-Man’, doet het met haar 153 miljoen volgers lang niet slecht op Instagram. En dan drukken we ons nog zeer zacht uit, uiteraard. Zendaya pakt dan ook geregeld uit met gloednieuw beeldmateriaal. Recent deelde ze bijvoorbeeld onderstaande foto’s, waarop we de actrice in een doorzichtige outfit zien poseren. Iets wat bij haar fans meer dan duidelijk in de smaak valt.

“Iconisch!”

Want haar volgers zijn er ook nu weer als de kippen bij om meer dan lovend te reageren. “Verbluffend”, klinkt het. “Iconisch”, gaat het verder. “Je bent prachtig”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd dus om nog eens te kijken naar wat Zendaya nu weer allemaal gedeeld heeft! En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien!