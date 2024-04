Dua Lipa trekt aandacht met doorzichtige outfit op rode loper: “Zo mooi en sexy!” (foto)

Dua Lipa heeft een opvallende entree gemaakt op de rode loper van het Time 100 Gala. “Je bent gewoonweg een icoon, Dua!”, klinkt het in de reacties.

Vorige week vond in New York het Time 100 Gala plaats, een feest waarop het Amerikaanse tijdschrift de honderd invloedrijkste mensen ter wereld bekendmaakt. Eén van de bekende gezichten op de rode loper was Dua Lipa. De 28-jarige Britse-Albanese zangeres viel extra hard op door haar doorschijnende jurk van Chanel.

Perfectie

De populaire zangeres deelde enkele foto’s ervan op Instagram, waar haar volgers haar overladen met complimenten. “Natuurlijke schoonheid!”, “Onvoorstelbaar knap”, “Perfectie”, “Je bent zo mooi en sexy!”, “Wat een prachtige jurk”, en “Je bent gewoonweg een icoon, Dua! Je talent en schoonheid zijn uitzonderlijk. Blijf stralen!”, klinkt het onder meer in de reacties.

Foto: Shutterstock