Het Eén-programma ‘Down the Road’ krijgt een Duitse versie op de publieke omroep SWR. De reeks, een format van het Vlaamse productiehuis Roses Are Blue, wordt gemaakt in de eerste helft van dit jaar en uitgezonden vanaf augustus 2021.

Het is al de derde bewerking van het programma buiten België: in Polen en Roemenië werden lokale versies uitgezonden en werden er al nieuwe seizoenen besteld. De originele Vlaamse reeks wordt uitgezonden in Nederland.

“Hartverwarmend tegengif”

‘Down the Road’ kende al vier seizoenen op Eén. Het vierde seizoen afgelopen najaar, waarbij presentator Dieter Coppens opnieuw op reis ging met de reisgenoten uit het eerste seizoen, was volgens de openbare omroep opnieuw een succes. De best bekeken aflevering, die van 22 november 2020, had bijna 1,7 miljoen kijkers.

Volgens Olivier Goris, netmanager van Eén, heeft het programma ervoor gezorgd dat veel mensen nu op een ander manier kijken naar personen met het syndroom van Down. Maarten Millen, creatief directeur van Roses Are Blue, benadrukt dat het programma heeft bewezen dat “het tegelijkertijd de blik kan verruimen en een hartverwarmend tegengif kan zijn in deze moeilijke tijden”.

