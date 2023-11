Dochter van Johnny Depp choqueert fans met doorzichtig topje: “Toch raar als je vader dit ziet?!” (foto’s)

Op Instagram zorgt Lily-Rose Depp voor ophef…

Met zo’n 8.5 miljoen volgers doet de 24-jarige dochter van Johnny Depp het bijzonder goed op het sociale netwerk. Met de nodige regelmaat pakt ze ginds dan ook uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen Lily-Rose onderstaand fotoalbum op haar pagina plaatste. Zo zien we de dame poseren in een wel erg doorzichtig topje. Zelf voegt ze niets toe aan de beelden, maar haar fans hebben toch wat te zeggen over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Toch raar als je vader dit ziet?!”

In geen tijd stromen de reacties binnen. Sommigen vinden de beelden mooi, maar anderen denken er toch… anders over. “Toch raar als je vader dit ziet?”, vraagt een volger zich af. “Ik heb jouw borsten al meer gezien dan die van mij”, gaat het verder. “Ik zie alleen maar zelfvertrouwen”, sluit een laatste fan positief af.

Hoog tijd om eens te kijken waar het juist om gaat. Druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien, maar weet wel dat ze eerder pikant van aard zijn. We geven het maar mee…