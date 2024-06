Dochter van Gordon Ramsay pakt uit met sensuele jurk: “Adembenemend!” (foto’s)

Holly Ramsay heeft weer wat nieuws gedeeld op Instagram.

En dat doet de 24-jarige dochter van Gordon Ramsay wel vaker. Niet onbegrijpelijk, aangezien de jongedame maar liefst 347.000 volgers heeft weten te verzamelen op het populaire sociale netwerk. Deze keer pakt Holly Ramsay uit met een beknopt fotoalbum.

We zien de dame namelijk drie keer de revue passeren in een prachtige jurk. Veel uitleg geeft ze niet bij haar post, maar haar vele fans staan wél klaar om te zeggen wat ze van de nieuwe lading prentjes én de jurk vinden.

“Adembenemend!”

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Adembenemend”, klinkt het. “Jouw jurk is zo mooi”, gaat het verder. “Geweldige foto’s”, besluit een laatste volger nog. Tijd om een kijkje te nemen, denken we dan. En druk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.