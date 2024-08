Dochter van Gordon Ramsay geniet in bikini van de zon: “Wow!” (foto’s)

Bij een leuke tijd horen dito foto’s.

Dat vindt ook Holly Ramsay, de dochter van Gordon Ramsay. Met een mooie 376.000 volgers doet de dame het bijzonder goed op Instagram. Geregeld pakt ze ginds dan ook uit met nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was onlangs niet anders, zo blijkt.

In onderstaand fotoalbum passeert Holly Ramsay meermaals in bikini de revue. “Hello from the beach :)👙👒☀️🌊”, voegt ze met een glimlach toe. En haar fans? Die laten nu ook volop van zich horen.

“Wow!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Wow”, klinkt het. “Je ziet er goed uit”, gaat het verder. “Prachtig”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat Holly Ramsay juist gedeeld heeft. En druk op het pijltje naar rechts om meer foto’s te zien.