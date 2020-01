Merel Cockmartin en haar mama Goedele Liekens praten vandaag samen openhartig in Humo.

En het valt meteen op aan de foto’s: Merel is duidelijk de dochter van Goedele. De gelijkenissen zijn treffend.

In het interview wordt over allerlei onderwerpen gepraat. Haar jeugd, de band met haar mama en natuurlijk komt ook seksualiteit aan bod.

Over dat laatste zou je denken dat er weinig tot geen taboes zijn ten huize Liekens. Al wil dat niet zeggen dat Merel zomaar alles aan mama’s neus hangt. “Er zijn dingen waarover ik het niet wíl hebben met hen. Uitweiden over mijn seksleven zal ik niet snel doen, ook al is mama seksuologe. Toen we op tv eens naar reclame voor Durex zaten te kijken, vond zij dat een geschikt moment om mij te vragen of ik snel en veel klaarkwam. Sorry, maar daar antwoord ik niet op”, aldus Merel.

“Ik ben daar trots op”

Ook over Merels vriend Alexander en bedrog wordt gepraat. “Hij snapt niet hoe je met iemand samen kunt zijn, iets probeert op te bouwen en toch nog op een ander gaat. Als één van zijn vrienden het doet, vindt hij dat walgelijk. Ik ben daar trots op. Veel jongens die er zo over denken, zal ik niet vinden”, besluit Merel.

Foto: Instagram – Bron: Humo