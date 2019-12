Alweer een decennium verstreken – tempus fugit, nietwaar – en dus is het tijd om terug te blikken op bijzonderheden uit de afgelopen tien jaar. In de wereld van de film is filmdatabase IMDb één van de referenties bij uitstek op het gebied van publieksrecensies. Wij gingen na welke films die tussen 2010 en 2019 gemaakt zijn het hoogst gerangschikt staan in de top 250.

10. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018)

Op plaats 64 in de ranking van beste films aller tijden treffen we deze Spider-Man animatiefilm uit 2018, met Shameik Moore als stem van Miles Morales en Jake Johnson – Nick uit ‘New Girl’ – als stem van Peter Parker. De actiekomedie, de enige animatiefilm in dit lijstje, behaalde een wereldwijde opbrengst van 375 miljoen dollar en werd in 2019 bekroond met de Oscar voor beste animatiefilm.

9. Avengers: Infinity War (2018)

De op vier na meest winstgevende film tot op heden komt uit de ‘Avengers’-franchise, die de voorbije jaren alle filmrecords verpulverde. De superheldenfilm staat op plaats 61 in de ranking van IMDb, met een gemiddelde score van 8,5 op 10. De prent deed de filmkassa’s rinkelen met een wereldwijde opbrengst van meer dan 2 miljard dollar.

8. Django Unchained (2012)

Eén plaats hoger, op de 60e stek, zien we een Tarantino-film opduiken. Van de drie films die QT het voorbije decennium op de wereld losliet – ‘Once Upon a Time in Hollywood’, ‘The Hateful Eight’ en ‘Django Unchained’ – is de western uit 2012 de beste scorende prent, en met 425 miljoen dollar tevens de meest winstgevende.

7. Avengers: Endgame (2019)

Met een budget van 356 miljoen dollar staat deze superheldenfilm in de top drie van duurste films aller tijden, maar die centjes werden dubbel en dik terugverdiend: ‘Avengers: Endgame’ gaat het nieuwe decennium in als de meest winstgevende film tot op heden. Het superheldenepos met sterren als Robert Downey Jr., Chris Evans en Mark Ruffalo slaagde er dit jaar in om 2,79 miljard dollar te verzamelen aan de filmkassa’s, en onttroonde daarmee ‘Avatar’.

6. Whiplash (2014)

Op plaats 46 in de top 250 staat dit indringend drama over een jonge drummer die met bloed, zweet en tranen de grillen van zijn tirannieke docent trotseert op een muziekconservatorium. J.K. Simmons ontving voor zijn weergaloze rol van de veeleisende Terence Fletcher, die zijn pupil tot het uiterste drijft om een vlekkeloze solo te spelen, de Oscar voor beste mannelijke bijrol.

5. Intouchables (2011)

Drie plaatsen hoger lacht deze warme Franse dramakomedie ons toe, met Omar Sy in de rol van zijn leven. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een verlamde aristocraat (gespeeld door François Cluzet) die een vriendschap opbouwt met zijn verzorger (gespeeld door Omar Sy), afkomstig uit de banlieu en bijgevolg doordrongen van heel andere normen en waarden. Het is een charmante botsing van twee werelden die mettertijd samensmelten, met humor en vriendschap als gemeenschappelijke grond. De film kreeg vijf remakes, onder meer in het Spaans, Engels en Hindi.

4. Interstellar (2014)

Het ruimte-epos van regisseur Christopher Nolan legt met een gemiddelde score van 8,6 op 10 beslag op plaats 31. De majestueuze cinematrip piloteerde ons vernuftig doorheen onbevattelijke natuurkundige begrippen als tijd, ruimte en zwarte gaten, zonder te verzanden in een onbegrijpelijke wetenschapsshow-off. Knap hoe gevoelige thema’s als liefde en moraliteit op een relevante en originele manier benaderd werden, met een mooi evenwicht tussen dramatiek, bombarie en authenticiteit. Daarbovenop serveerde Nolan een moeilijk existentieel vraagstuk: wat doen we als ons krediet hier op aarde opgebruikt is? Hoe kan de mensheid zijn voortbestaan consolideren? ‘Interstellar’ werd genomineerd voor vijf Oscars, waarvan de film er slechts één verzilverde.

3. Gisaengchung (2019)

Het brons is voor deze Zuid-Koreaanse tragikomedie, die de Gouden Palm won in Cannes dit jaar. Een arm gezin infiltreert op slinkse wijze in het glamoureuze leven van een andere welgestelde familie en raakt betrokken bij een reeks vreemde incidenten. De film werd voor het eerst in ons land vertoond op 7 september tijdens het filmfestival van Oostende.

2. Joker (2019)

De op één na beste film van het decennium verscheen eveneens dit jaar: ‘Joker’, dat naar een duizelingwekkend niveau getild werd door de meesterlijke vertolking van Joaquin Phoenix. De grauwe, beklemmende origin story van de boosaardige clown kruipt in de kleren en pronkt met een indrukwekkende score van 8,7 op 10.

1. Inception (2010)

Helemaal bovenaan, en op plaats 13 in de top 250 van beste films aller tijden, prijkt nog een parel van regisseur Christopher Nolan, die zich zo de beste regisseur van het afgelopen decennium mag noemen. De blockbuster ‘Inception’ bracht het publiek wereldwijd in vervoering met een al even ingenieus als fantastisch plot over het controleren van en infiltreren in dromen. Dat leverde de prent een score van 8,8 op 10 op: een gemiddelde van de scores die bijna 2 miljoen gebruikers aan de film toekenden. Op de 83e Oscars waande Nolan zich zelf in een droom, want zijn geesteskind was genomineerd voor acht Oscars. Uiteindelijk mocht de cineast vier beeldjes in ontvangst nemen. Ook aan de kassa’s was de film een succes, met een wereldwijde opbrengst van 829 miljoen dollar.

