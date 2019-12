Ook dit jaar wist Netflix de kijkers te verrassen met heel wat nieuw en interessant kijkvoer. Het Amerikaanse bedrijf heeft nu onthuld welke films en series in België en Nederland het meest bekeken werden in het afgelopen jaar.

Volgens Netflix was de meest populaire serie in België de Spaanstalige misdaadreeks ‘La Casa de Papel’, gevolgd door ‘The Witcher’ (met Henry Cavill in de hoofdrol) op de tweede plaats. Een opmerkelijk resultaat gezien ‘The Witcher’ nog maar 11 dagen op de streamingdienst staat. Dit betekent dat enorm veel mensen de serie al op zeer korte tijd hebben bekeken. De top 3 wordt voorts afgesloten met de Michael Bay-geregisseerde actieprent ‘6 Underground’.

Stranger Things

Opvallend is de verrassend zwakke prestatie van de wereldwijd alom geprezen horrorserie ‘Stranger Things’. De reeks over een groepje jongeren die in een stadje genaamd Hawkins allerlei bovennatuurlijke avonturen beleven, staat in België pas op de negende plaats en is gek genoeg in Nederland zelfs niet eens terug te vinden in de top 10.

De volledige top tien voor België en Nederland check je hieronder. Staat jouw favoriete nieuwe serie of film er tussen?

De top tien voor België:

1. La Casa de Papel

2. The Witcher

3. 6 Underground

4. Sex Education

5. Murder Mystery

6. The Irishman

7. You

8. Isn’t It Romantic

9. Stranger Things

10. Triple Frontier

Het bericht Dit waren in 2019 de meest populaire films en series op Netflix verscheen eerst op Metro.