De Britse Adele (32) is uitgeroepen tot de beste zangeres in het Verenigd Koninkrijk van de voorbije eeuw. Dat heeft de British Phonographic Industry (BPI) bekend gemaakt. De zangeres verkocht meer albums dan onder andere Rihanna, Madonna én Amy Winehouse.

Sinds de start van de 21ste eeuw heeft geen enkele zangeres meer albums verkocht dan Adele in het Verenigd Koninkrijk. Dat werd aangekondigd door de British Phonographic Industry, de muziekorganisatie die ook onder andere de BRIT Awards organiseert. Niet alleen bij onze overzeese buren is ze een grote favoriet, ook in België veroverde de Britse vele harten.

In 2007 brak ze door met het nummer ‘Hometown Glory’. In 2008 was het opnieuw raak: Adele ging weer viraal met haar nummers ‘Chasing Pavements’ en ‘Make You Feel My Love’ uit het album ‘19’. Het balletje bleef rollen tot ze in 2011 haar masterpiece, het album ’21’ uitbracht. Dit werd het best verkochte album van de zangeres. Wereldwijd verkocht Adele meer dan dertig miljoen exemplaren van dit album het afgelopen decennium, en van dit succes plukt ze jaren later nog altijd de vruchten.

Nog een pareltje?

Adele staat op het punt haar nieuwe album uit te brengen. De zangeres maakte het nieuws meer dan een jaar geleden bekend op de bruiloft van een vriendin. Het album zou vorig jaar september uitkomen, maar de pandemie gooide wat roet in het eten. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje”, legt de manager van de zangeres uit. “Je bent iets aan het doen en ineens staat de hele wereld stil. Het album komt uit als het klaar is en ik plak daar nog geen datum op. We hebben muziek, maar we zijn nog aan het werk”. Het is nog even afwachten tot we weer kunnen genieten van Adele’s warme, romige soulstem.

