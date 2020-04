View this post on Instagram

“Love comes when you least expect it. Love comes when you most need it. Love comes when you are ready to receive it or can no longer deny it.” Opnieuw de liefde vinden was niet het eerste waar ik aan dacht, ook al ligt #BlindGetrouwd ondertussen 5 maand achter ons. Maar liefde laat zich niet zo gemakkelijk ketenen. Ik had gehoopt dit verhaal nog even heel dicht bij mij te kunnen houden, maar aangezien de pers sneller was dat iemand nieuw mijn dagen kleurt, deel ik het nieuws ook even hier. Weliswaar nog even anoniem. De afgelopen maanden waren bijzonder intens. Ik wil nog even van de rust genieten met die nieuwe liefde alvorens die aan jullie voor te stellen. En ja, @nick_laenen heeft hem goedgekeurd.